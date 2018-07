"Gibt Özil jetzt endlich auch seinen deutschen Pass zurück?" Kaum ein soziales Medium, in dem dieser Satz so oder so ähnlich gerade nicht zu lesen ist. Sein Rücktritt - ein gefundenes Fressen für alle, die ohnehin kaum ein gutes Haar am Thema Einwanderung, Integration, Miteinander lassen wollen. Das war absehbar. Aber wie sehen es diejenigen, die selber am Thema Fußball interessiert sind und eine ähnliche Familiengeschichte haben?