So verfliegt die Stunde mit dem Mann aus Alaska, der "im Busch, in der Wildnis, auf einer Insel vor der Küste" aufgewachsen und entfernt verwandt sei mit dem Namensgeber der Großstadt Austin in Texas. Denkt man an seine anderen Projekte, bei denen er etwa eine Foto-Safari durch eine stillgelegte Zuckerfabrik organisierte oder Paare in einem verlassenen Hochzeits-Resort mit einer Blaskapelle überraschte, folgt der nächste Streich inner- oder außerhalb der Gastronomie bestimmt.