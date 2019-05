König Salman hat nach Mekka eingeladen. Archivbild

In der Iran-Krise will Saudi-Arabien die anderen Staaten der Region heute bei zwei Krisentreffen um sich scharen. Auf Einladung von König Salman kommen in der Stadt Mekka führende Vertreter des Golf-Kooperationsrats (GCC) und der Arabischen Liga zu Gipfeln zusammen. Beide Organisationen werden von Saudi-Arabien dominiert.



Wie die USA hat das saudische Königshaus seinen Ton gegenüber dem Nachbarn Iran am Golf verschärft, so dass die Sorge vor einem Krieg in der Region wächst.