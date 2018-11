Die GroKo will mehr Windräder für Deutschland. Quelle: Oliver Berg/dpa

In Deutschland sollen zusätzliche Windräder und Solaranlagen gebaut werden. "Wir haben ein gutes Gesamtpaket geschnürt", teilten die stellvertretenden Fraktionschefs von CDU und SPD mit.



Über die kommenden drei Jahre sollen vier Gigawatt Wind an Land und ebenso viel Photovoltaik ausgebaut werden. Gleichzeitig will man Gegnern neuer Windkraftanlagen entgegenkommen. Eine Arbeitsgruppe soll über verbindliche Abstände zu Wohngebäuden oder feste Grenzen für die Höhe der Windräder beraten.