Ismet Kilic. Handout

Quelle: -/Nurgül Gülsen Kilic/dpa

Ein türkischstämmiger Duisburger sitzt seit zwei Monaten in Slowenien auf Ersuchen der Türkei in Haft - eine Freilassung gegen Kaution scheiterte. Das berichten unter anderem der Anwalt von Ismet Kilic, sowie seine Ehefrau Nurgül Gülsen Kilic.



Die Türkei fordert dem Anwalt zufolge, dass Kilic eine Haftstrafe antritt, zu der er in den 1990er Jahren wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt worden sei. Der gelernte Mediziner ist seit 2008 deutscher Staatsbürger.