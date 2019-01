Der Verdächtige hat seine Festnahme auf Facebook übertragen.

Quelle: Tobias Hase/dpa

Ein Mordverdächtiger ist im Ruhrgebiet während einer eigenen Live-Übertragung bei Facebook von SEK-Beamten überrascht und festgenommen worden. Der 49-Jährige steht im Tatverdacht, eine 72-Jährige getötet und danach Feuer in ihrem Haus gelegt zu haben.



Nach mehrfachem Knallen zeigt das Video, wie Polizisten die Wohnung stürmen und den inzwischen vor Schreck am Boden Kauernden festsetzen. Dann wird das Bild schwarz. Der 49-jährige sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.