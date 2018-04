Eine Aeroflot-Maschine wurde in London durchsucht. Symbolbild Quelle: Rene Ruprecht/dpa

Eine Maschine der russischen Fluglinie Aeroflot ist der Nachrichtenagentur Tass zufolge am Londoner Flughafen Heathrow durchsucht worden. Die russische Botschaft in London verurteilte dies als "eine weitere offensichtliche Provokation durch die britischen Behörden".



Grenz- und Zollbeamte hätten laut Botschaft versucht, das Flugzeug in Abwesenheit der Crew zu durchsuchen. Das britische Außenministerium sagte BBC, Beamte hätten ein Flugzeug in London bestiegen, gaben aber keine Details.