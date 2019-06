"Wenn mich jemand fragen sollte, ob ich James Bond spielen würde, dann würde ich natürlich zusagen", sagte Elba weiter. "Aber ich würde nicht sagen: 'Ich will der erste schwarze James Bond werden.'" Der 46-Jährige wurde mit den Serien "The Wire" und "Luther" bekannt und spielte danach in Hollywood-Filmen wie "Mandela - Der lange Weg zur Freiheit" oder "Der dunkle Turm" mit. Im August ist er im Action-Streifen "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" zu sehen.