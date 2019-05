Der AfD-Europakandidat Gunnar Beck. Archivbild

Quelle: Sebastian Willnow/ZB/dpa

Die AfD hat Konsequenzen aus dem Wirbel um Gunnar Becks Professorentitel gezogen und diesen auf ihrer Internetseite gestrichen. Am Dienstagmittag war der 53-Jährige noch als "Prof. Dr. Gunnar Beck" vorgestellt worden.



Am Abend wurde er als "DPhil Barrister-at-Law Gunnar Beck" präsentiert. Darunter steht nun nur noch: "Gunnar Beck ist 53 Jahre alt." Zuvor hatte der Deutschlandfunk berichtet, Beck unterrichte als "Reader in Law" an der SOAS University of London und nicht als Professor.