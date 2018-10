Die Bewohner in Florida bereiten sich auf Hurrikan «Michael» vor. Quelle: Michael Snyder/Northwest Florida Daily News/dpa

Hurrikan "Michael" ist kurz vor seiner Ankunft im US-Bundesstaat Florida in die zweithöchste Kategorie vier eingestuft worden. Das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) warnte vor lebensbedrohlichen Sturmfluten und extremem Wind mit Geschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde - und zwar schon bevor "Michael" auf Land trifft.



In der Stadt Panama City Beach und in tiefer gelegenen Gebieten am nordwestlichen Zipfel des Bundesstaates Florida gibt es Zwangsevakuierungen.