Ein Schein flog der Walkerin ans Bein. Symbolbild

Eine ehrliche Finderin hat auf einer Kölner Polizeiwache 3.000 Euro in bar abgegeben. Die 68-Jährige entdeckte das Geld beim Walken in der Nähe eines Parkplatzes, wie die Polizei mitteilte. Als ihr während ihrer Tour ein 500-Euroschein gegen das Bein geflogen sei, habe sie zuerst an einen Aprilscherz geglaubt, sagte die Frau den Beamten.



Dann habe sie sich umgeschaut und weitere Geldscheine entdeckt. Die Frau griff zum Handy, informierte die Ordnungshüter und gab das Geld ordnungsgemäß ab.