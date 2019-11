Gerd Müller (CSU), Bundesminister für Entwicklung. Archivbild

Quelle: Britta Pedersen/zb/dpa

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) unterzeichnet auf der Afrika-Konferenz in Berlin mehrere Verträge für Projekte auf dem Kontinent. Wie das Ministerium mitteilte, geht es dabei etwa um Wasserversorgung in Tunesien, einen Fabrikbau für Bio-Schokolade sowie den Ausbau einer nachhaltig produzierenden Textilfabrik in Ghana, die alleine 1.500 neue Arbeitsplätze schaffe.



Zusätzlich würden durch 50 Vorhaben der "Sonderinitiative Ausbildung und Beschäftigung" 70.000 Arbeitsplätze und 32.000 Ausbildungsplätze entstehen.