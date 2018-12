Feuerwehrleute stehen der Unfallstelle.

Bei einem Frontalzusammenstoß in Stolberg bei Aachen sind vier Menschen gestorben. In einem der Fahrzeuge starben eine 44 Jahre alte Frau und ihre beiden Kinder (16 und 17 Jahre alt). Wer am Steuer des Wagens saß, war noch unklar, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Wagem war nach der Kollision vollständig ausgebrannt.



In dem entgegenkommenden Auto saßen vier Menschen. Eine 21-jährige Frau erlag ihren Verletzungen im Krankenhaus. Die drei anderen Insassen sind schwer verletzt.