Blick über Hebron im Westjordanland. Archivbild

Quelle: Stefanie Järkel/dpa

Israel will inmitten der geteilten Stadt Hebron im Westjordanland ein neues jüdisches Viertel bauen. Verteidigungsminister Naftali Bennett verkündete Baupläne in einem seit 1994 geschlossenen palästinensischen Großmarkt.



Die israelische Friedensorganisation Peace Now kritisierte die Entscheidung. Ein neues jüdisches Viertel in Hebron werde Israel "moralisch, sicherheitspolitisch und juristisch schweren Schaden zufügen", sagte Sprecherin Chagit Ofran. Seit 1998 ist Hebron zweigeteilt.