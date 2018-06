Ein Türke gibt in einem Wahllokal seine Stimme ab. Archivbild Quelle: Ina Fassbender/dpa

Vor den Wahlen in der Türkei hat die Inflation nach starken Kursverlusten der Landeswährung Lira kräftig zugelegt. Im Mai sei die Inflationsrate auf 12,15 Prozent gestiegen, teilte das nationale Statistikbüro mit. Damit hat die Teuerung in dem Schwellenland den höchsten Stand seit November erreicht.



Experten sehen die Ursache für den starken Anstieg in der Kursschwäche der türkischen Lira, die Importe spürbar verteuert hat. Im Mai war der Kurs der Landeswährung auf ein Rekordtief gefallen.