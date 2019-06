Ein Feuerwehrmann löscht einen Brand. Symbolbild

Quelle: Dominique Leppin/dpa

Auf einem Militärgelände im Süden Kasachstans hat es eine gewaltige Explosion gegeben. In einem Lager sei ein Feuer ausgebrochen und Munition in die Luft geflogen, teilte das Verteidigungsministerium der Staatsagentur Kazinform zufolge mit. Mindestens 20 Menschen wurden laut Medienberichten verletzt.



Auf Bildern und in Videos war zu sehen, wie riesige Rauchwolken nahe der Stadt Arys aufstiegen. Die Menschen in der Umgebung wurden in Sicherheit gebracht. Auch ein Krankenhaus sei evakuiert worden.