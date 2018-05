Irans Präsident Hassan Rohani fordert einen Politikwechsel. Quelle: Vahid Salemi/AP/dpa

Die Politik in Iran muss sich laut Präsident Hassan Rohani auf die modernen Zeiten einstellen und die jungen Leute zugehen. "Wir sollten einsehen, dass wir uns in einer neuen Ära und nicht mehr in der Revolutionsära vor 39 Jahren befinden", sagte Rohani. Die politische Führung müsse "zeitgemäß" denken und handeln.



Für Rohani waren die Proteste im Dezember und Januar nicht nur eine Kritik an wirtschaftlichen Problemen, sondern auch an politischen und gesellschaftlichen Missständen.