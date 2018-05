Die Polizei fahndet nach dem Täter. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Eine 30 Jahre alte Frau ist am Montagabend in Salzgitter im Südosten Niedersachsens auf offener Straße erschossen worden. Eine zweite Frau sei verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die 32-Jährige hatte demnach die andere Frau begleitet und war ebenfalls von einem Schuss getroffen worden. Der mutmaßliche Täter ist laut Polizei geflohen. Nach ihm werde gefahndet.



Die Hintergründe der Tat in Salzgitter-Lebenstedt waren zunächst unklar. Der Tatort war weiträumig abgesperrt.