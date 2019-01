Papst Franziskus hält eine Rede in Panama.

Quelle: Mauricio Valenzuela/dpa

Papst Franziskus hofft auf eine friedliche Lösung im Machtkampf in Venezuela. "In Panama wurde der Heilige Vater über die Nachrichten aus Venezuela informiert und verfolgt die Entwicklung der Situation genau", erklärte der kommissarische Pressesprecher des Vatikans, Alessandro Gisotti.



"Er betet für die Opfer und für alle Menschen in Venezuela. Der Heilige Stuhl unterstützt alle Anstrengungen, die dazu beitragen, dass der Bevölkerung weiteres Leid erspart wird", führte Gisotti fort.