Löwenjunge hat die Polizei schon häufiger gefunden. (Symbolbild) Quelle: Uncredited/Douane Francaise/dpa

In Paris hat die Polizei erneut ein Löwenbaby entdeckt. Das Tier wurde in einem Lamborghini auf den Champs-Elysees gefunden. Der Wagen war zuvor für eine Kontrolle angehalten worden. Der Fahrer wurde laut Polizei festgenommen und das Löwenbaby in Sicherheit gebracht.



Die Polizei hatte zuletzt wiederholt Funde von Löwenbabys in der französischen Hauptstadt gemeldet. Im Oktober wurde ein Jungtier in einer Wohnung bei Paris entdeckt. Das Tier wurde in einem Kinderbett aufgefunden.