Boris Johnson übernimmt das Amt heute. Zuvor begibt sich Vorgängerin Theresa May den Gepflogenheiten zufolge in den Buckingham-Palast und bittet Königin Elizabeth II., ihren Nachfolger mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Der neue Premier Johnson wird dann am Nachmittag vor seinem neuen Wohnsitz in Downing Street 10 eine Rede an die Nation halten.