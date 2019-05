Prinz Charles in der Residenz des britischen Botschafters.

Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Der britische Prinz Charles und seine Frau Camilla haben in Berlin mit rund 600 Festgästen eine Queen's Birthday Party gefeiert. Mit dem jährlichen Empfang wird der Geburtstag der Queen, eigentlich am 21. April, nachträglich begangen.



Charles betonte laut vorab verbreitetem Manuskript die Verbundenheit von Großbritannien und Deutschland. Wie auch immer das Verhältnis in Zukunft aussehen möge, "für mich ist klarer denn je zuvor, dass die Bande zwischen uns Bestand haben müssen und werden".