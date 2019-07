42,6 Grad: Lingen war nach vorläufigen Daten des DWD der heißeste Ort Deutschlands.

Das sind allerdings rund zwölf Grad weniger, als der bestätigte deutsche Hitzerekord: 42,6 Grad wurden am Donnerstag in Lingen im Emsland gemessen. Dass der bisherige Rekord von 40,3 Grad aus dem Jahr 2015 in Kitzingen in dieser Woche so deutlich übertroffen wurde und gleich an mehreren Orten höhere Werte erfasst wurden, sorgte auch international für Aufsehen: "Ein Tag, der Wettergeschichte schreiben wird", twitterte die Weltorganisation für Meteorologie unter Berufung auf die Werte des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Der DWD schrieb selbst: "Heiß, heißer, Deutschland - Ein Tag für die Wettergeschichte".