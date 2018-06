Schauspieler Peter Millowitsch im Millowitsch-Theater in Köln. Quelle: Henning Kaiser/dpa

Der Deutsche Kulturrat hat das Millowitsch-Theater in Köln auf die Rote Liste bedrohter Kultureinrichtungen gesetzt. Das seit 1936 bestehende Volkstheater wird nach eigenen Angaben am 25. März seine letzte Vorstellung geben.



Die Gründe für die Schließung seien zum einen finanzieller Natur, zum anderen fehle der Familie Millowitsch ein geeigneter Nachfolger, teilte der Kulturrat mit. Mit der Roten Liste will das Gremium auf gefährdete deutsche Kultureinrichtungen aufmerksam machen.