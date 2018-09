«The Mastaba» von Christo in London. Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Der Künstler Christo hat im Londoner Hyde Park sein erstes großes Außenprojekt in Großbritannien vorgestellt: Mitten auf der Serpentine, einem künstlich angelegtem See im Hyde Park, schwimmt "The Mastaba" - eine gigantische Skulptur aus 7.506 gestapelten Ölfässern.



Mit seinen bunten Farben und riesigen Dimensionen von 20 Metern Höhe, 30 Metern Breite und 40 Metern Länge dürfte das Projekt zum Hingucker des Sommers werden. Das trapezförmige Kunstwerk ist bis zum 23. September zu sehen.