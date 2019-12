Siedlung in Alaska (Symbolbild).

Quelle: Bob Hallinen/Zuma Press/dpa

Nur auf Socken hat ein fünfjähriges Kind in Alaska bei minus 35 Grad ein Baby Hunderte Meter durch die Kälte getragen. Wie die "New York Times" berichtet, waren die Kinder in dem Ort Venetie allein gelassen worden. Beide erlitten heilbare Verletzungen, sagte ein Polizeisprecher.



Laut Polizei waren die Kinder allein zu Hause, als der Strom ausfiel. Aus Angst sei das Kind mit dem 18 Monate alten Baby auf dem Arm zum Nachbarn gelaufen. Der wohnt 800 Meter entfernt. Die Polizei ermittelt.