Knapp sechs Wochen nach dem Tod der Formel-1-Legende Niki Lauda wird auf der österreichischen Rennstrecke in Spielberg am Sonntag eine Kurve nach dem dreifachen Weltmeister benannt. Die Zeremonie auf dem Red Bull Ring soll am Vormittag vor dem Großen Preis im Beisein von Laudas Witwe Birgit und Sohn Lukas stattfinden. Lauda war am 20.Mai im Alter von 71 Jahren gestorben.



Schon zuvor hatte auf dem früheren Österreich- bzw. A1-Ring in der Steiermark eine Kurve Laudas Namen getragen. Ab 2014 hatten die Veranstalter die Kurve wie einige andere auch aber an Sponsoren verkauft.