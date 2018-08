Eisbär auf Spitzbergen. Archivbild Quelle: -/PRESSENS BILD/dpa

Ein Eisbär hat auf Spitzbergen vor Norwegens Nordküste einen Mann attackiert und verletzt. Zu dem Zwischenfall kam es, als eine Gruppe von Kreuzfahrttouristen der "MS Bremen" in einem kleinen Boot auf einer Insel an Land ging. Der Zustand des Mannes sei stabil.



Unklar war zunächst, ob es sich um einen Touristen oder ein Besatzungsmitglied handelt. Die "MS Bremen" wird vom deutschen Kreuzfahrtveranstalter Hapag-Lloyd Cruises betrieben, der auch Expeditionen in die Arktis anbietet.