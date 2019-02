Der ICE war auf dem Weg von Berlin nach Interlaken.

Quelle: Silas Stein/dpa

Ein ICE aus Deutschland ist in Basel entgleist. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Der Triebkopf und ein Wagen sind bei der Zufahrt zum Bahnhof SBB am Sonntagabend aus den Schienen gesprungen, sagte ein Bahnsprecher. Der ICE war auf dem Weg von Berlin nach Interlaken.



Details zu dem Unfall oder zur Ursache gab es zunächst nicht. Am späten Abend lief die Evakuierung des Zugs, die Fahrgäste wurden aus den Waggons gebracht. Wie viele Menschen in dem ICE waren, ist unklar.