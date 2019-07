Die EU-Fahne spiegelt sich in einer Euro-Münze. Archivbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit erneut gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel laut Eurostat um 0,1 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent. Dies ist die niedrigste Quote in den 19 Euroländern seit Juli 2008. Jedoch wurde die Quote für Mai nach oben revidiert, von 7,5 Prozent auf 7,6 Prozent.



Wie Eurostat weiter mitteilte, waren im Juni in der Eurozone 12,377 Millionen Menschen arbeitslos und damit 45 000 weniger als im Mai. Im Jahresvergleich sank die Zahl um 1,032 Millionen.