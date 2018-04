Der Kurs des Euros ist heute deutlich gesunken. Symbolbild Quelle: Tobias Hase/dpa

Der Euro ist am Mittwoch von der Stärke des US-Dollar unter Druck gesetzt worden. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2345 Dollar und damit über einen halben Cent weniger als am Morgen.



Der US-Dollar profitierte von günstigen Wachstumszahlen. Im Euroraum dagegen zeigt sich gegenwärtig ein etwas anderes Bild. Wirtschaftliche Frühindikatoren lassen vermuten, dass der Währungsraum den Höhepunkt seines konjunkturellen Aufschwungs hinter sich haben könnte.