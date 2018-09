US-Produkte Quelle: Christian Charisius/dpa

Im Handelsstreit mit den USA kommt die geschlossene Antwort der EU. Um Mitternacht treten die Vergeltungszölle auf US-Produkte wie Whiskey, Jeans und Erdnussbutter in Kraft. Damit reagiert die EU auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte. Bei Importen in die USA werden Zölle in Höhe von 25 Prozent bei Stahl und 10 Prozent bei Aluminium fällig.



Die EU-Zölle sollen nun auf US-Importe im Gegenwert von jährlich 2,8 Milliarden Euro erhoben werden.