Containerschiff im Hafen von Qingdao. Quelle: Uncredited/Chinatopix/dpa

Im Handelskonflikt mit den USA hat China als Vergeltung eigene Strafzölle auf US-Importe angekündigt. Die chinesische Retourkutsche fällt allerdings geringer aus als die angedrohten Sonderabgaben der USA, obwohl Peking immer Gegenmaßnahmen in ähnlicher Höhe in Aussicht gestellt hatte.



Die Führung in Peking stellte neue Belastungen auf Waren im Wert von 60 Milliarden US-Dollar in Aussicht, sollten die Vereinigten Staaten ihre Zollpläne im Umfang von 200 Milliarden US-Dollar umsetzen.