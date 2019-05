Unsere Generation hat da eher Vorbehalte, aber die Schüler sind da ganz anders. Und wenn die sagen, dass es großartig war, dann freuen wir uns. Jens Frowerk, Geschichtslehrer

Der Lerneffekt kann groß sein, meint der Geschichtslehrer des Gymnasiums Oberursel Jens Frowerk nach dem Experiment. "Es geht beim Lernen natürlich nicht ohne Bücher, Texte und den gemeinsamen sprachlichen Austausch - aber solche Anwendungen bieten zusätzliche Aspekte", sagt Frowerk. "Die Schülerinnen und Schüler erleben bei diesem Projekt, dass die Zeit kontinuierlich verläuft und geschichtliche Inhalte zusammenhängen."



Frowerk gibt zu, dass er zunächst skeptisch war: "Unsere Generation hat da eher Vorbehalte, aber die Schüler sind da ganz anders. Und wenn die sagen, dass es großartig war, dann freuen wir uns", so der Geschichtslehrer. "Die Inhalte müssen in die Köpfe - aber auch in die Hände und ins Herz der Schüler - und das geht hier Hand in Hand."