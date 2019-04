Ein Rettungswagen mit Blaulicht. Symbolbild

Ein 16-Jähriger ist an einem Bahnhof in Bayern durch einen Stromschlag getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, kletterte er zusammen mit einem 15-Jährigen auf dem Bahnhofsgelände in Osterhofen auf den Waggon eines abgestellten Güterzugs.



Als die beiden auf dem Kesselwagen standen, bildete sich an der elektrischen Oberleitung ein Lichtbogen, der den 16-Jährigen traf und sofort tötete. Der 15-Jährige wurde vom Dach geschleudert und lebensgefährlich verletzt.