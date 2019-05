Der saudi-arabische Energieminister Chalid al-Falih. Archivbild

Quelle: Lisi Niesner/EPA/dpa

In Saudi-Arabien sind zwei Ölpumpstationen von bewaffneten Drohnen angegriffen worden. Es entstand Sachschaden. Der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco stellte aus Sicherheitsgründen den Betrieb der Ost-West-Pipeline ein, über die Öl aus der Ostprovinz in den Hafen Janbu transportiert wird.



Wer dahinter steckt, ist unklar. Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage, nachdem auch aus den benachbarten Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) Sabotageakte an Öltankern gemeldet worden waren.