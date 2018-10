Meckel: Die Stiftung unterstützt dezentral im ganzen Land Initiativen, die sich daran machen, in Veranstaltungen, Filmen oder Büchern differenziert zu zeigen, wie die Menschen damals in einer Diktatur gelebt haben, was sie im Alltag, aber in bestimmten Fällen auch unter extremer staatlicher Repression geprägt hat. Es geht also auch darum, den unangenehmen Fragen der deutsch-deutschen Geschichte auf den Grund zu gehen. Das ist für die Gegenwart und die Zukunft der ganzen Nation wichtig. Wir müssen deshalb auch noch viel stärker an die Westdeutschen herankommen, die oft sehr selbstgenügsam sind und glauben, sie hätten mit den Themen Diktatur und Kommunismus nichts zu tun, was eine Fehlwahrnehmung ist.