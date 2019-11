Der Eingang zur Synagoge von Halle.

Quelle: Jan Woitas/zb/dpa

Die AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt will einen Untersuchungsausschuss zum rechtsextremen Anschlag in Halle einsetzen. Alle 21 AfD-Abgeordneten und der parteilose Abgeordnete Andre Poggenburg stellten den Antrag.



Der U-Ausschuss soll unter anderem mögliche Fehler während des Polizeieinsatzes in Halle untersuchen lassen. AfD und Poggenburg wollen zudem klären lassen, ob die Gefährdungslage für jüdische Einrichtungen in Sachsen-Anhalt nicht richtig eingeschätzt wurde.