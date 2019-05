Ein Mann nimmt Abschied von Motorsport-Legende Niki Lauda.

Quelle: Georg Hochmuth/APA/dpa

Die Fans von Niki Lauda können sich heute von der Motorsport-Legende verabschieden. Lauda wird noch bis 12 Uhr im Wiener Stephansdom in einem geschlossenen Sarg aufgebahrt. Lauda ist der erste Sportler, dem diese Ehre zuteil wird. Ab 13 Uhr ist ein Requiem geplant, zu dem rund 300 Ehrengäste erwartet werden.



Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Lauda war am 20. Mai gestorben. Bestattet wird er in einem Rennoverall. Wo genau, wurde nicht bekannt gegeben.