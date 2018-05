Schäuble fordert eine Reform des Wahlrechts. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Wegen der Rekordzahl von Abgeordneten im neuen Bundestag peilt Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) offenbar eine schnelle Reform des Wahlrechts an. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, will Schäuble zügig mit den Fraktionsvorsitzenden über eine Neuregelung beraten.



Hintergrund seien demnach Forderungen, auf Neuwahlen vorbereitet zu sein, falls kein Regierungsbündnis zustande komme. Seit der Wahl am 24. September sitzen 709 Abgeordnete im Bundestag - so viele wie nie zuvor.