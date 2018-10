Benjamin Netanjahu ist Ministerpräsident von Israel. Quelle: Oded Balilty/Pool AP/dpa

Nach dem antisemitischen Hassverbrechen mit elf Toten in den USA hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu die Welt dazu aufgerufen, vereint gegen Antisemitismus zu kämpfen. Die Tat in einer Synagoge in Pittsburgh sei das schlimmste antisemitische Verbrechen in der Geschichte der USA, sagte er.



Politiker weltweit hatten die Tat mit scharfen Worten verurteilt, so etwa Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, UN-Generalsekretär Antonio Guterres oder Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.