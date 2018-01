Vorsitzender des DGB pladiert für die Große Koalition. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann hat die SPD aufgefordert, in förmliche Verhandlungen über eine Koalition einzusteigen. "Diese Große Koalition ist in der Summe besser als das, was wir mit Jamaika jemals erreicht hätten", sagte Hoffmann dem Radiosender MDR aktuell.



Im Vergleich enthalte solch ein Bündnis "weit mehr Substanz" für Arbeitnehmer. Ähnlich äußerte sich auch der Vorsitzende der Industriegewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Michael Vassiliadis im Deutschlandfunk.