Die Grippewelle sorgt für Engpässe bei den Blutspenden. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Die Grippewelle macht sich bundesweit auch bei den Blutspendediensten bemerkbar. An den Standorten des privaten Anbieters Haema seien in den vergangenen Wochen im Schnitt 17 Prozent weniger Spender erschienen, sagte Sprecherin Marion Junghans.



So habe sich ein größeres Defizit summiert. "Die Vorräte in den Depots werden knapp. Die Lage ist sehr angespannt", so Junghans. Mit Blick auf die Osterfeiertage gebe es Anlass zur Sorge. Die Versorgung der Krankenhäuser sei derzeit aber gesichert.