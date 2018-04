Quelle: dpa

Als Konsequenz aus dem Datenskandal hat das Magazin "Playboy" seine Zusammenarbeit mit Facebook aufgekündigt. Alle Seiten des Magazins in dem Online-Netzwerk würden nun deaktiviert. 25 Millionen Fans seien über Facebook mit dem Magazin verbunden.



"Playboy" wolle nicht in die bekannt gewordenen Datenmissbrauchspraktiken verwickelt sein. "Playboy" machte aber deutlich, dass sein Facebook-Ausstieg auch an den "strengen" Richtlinien hinsichtlich der zulässigen Inhalte bei Facebook liege.