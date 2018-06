Xerox wird nicht nach Japan verkauft. Quelle: -/XEROX/EPA/dpa

Der für seine Kopiergeräte-Technik und IT bekannte US-Konzern Xerox hat nach erbittertem Widerstand zweier Großinvestoren den geplanten Verkauf an den japanischen Rivalen Fujifilm abgesagt.



Firmenchef Jeff Jacobson geht, die Investoren Carl Icahn und Darwin Deason bekommen nun die Kontrolle im Verwaltungsrat. Die beiden Großaktionäre halten gemeinsam rund 15 Prozent an Xerox und lehnten den Verkauf an Fujifilm als schlechten Deal für die Anteilseigner ab. Deswegen klagten sie vor Gericht.