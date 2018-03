London erwartet eine Antwort von Russland über den Giftanschlag. Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Das Ultimatum Großbritanniens an Russland läuft. Bis zum Abend hat London Moskau eine Frist gesetzt, innerhalb derer sich Russland zu dem Nervengift-Anschlag gegen den Ex-Doppelagenten und dessen Tochter äußern soll.



Die beiden wurden nach Angaben von Theresa May durch einen Nervenkampfstoff vergiftet, der einst in der Sowjetunion produziert wurde. Moskau soll sich nun gegenüber der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) erklären. Russland wies die Vorwürfe barsch zurück.