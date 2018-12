Der Grünen-Abgeordnete Omid Nouripour.

Der angekündigte Abzug von US-Truppen aus Syrien könnte auch Folgen für die Bundeswehreinsätze vor Ort haben. "Für die "Tornados" macht es keinen Sinn mehr, weiter über Syrien zu fliegen. Denn ihre Aufklärungsfotos sind ja in erster Linie für die Amerikaner bestimmt", sagte der Grünen-Abgeordnete Omid Nouripour der "Saarbrücker Zeitung".



Deutschland ist in Syrien mit "Tornado"-Aufklärungsflugzeugen am internationalen Kampf gegen die Terrormiliz IS beteiligt.