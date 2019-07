Angela Merkel (CDU), beim Gelöbnis im Bendlerblock.

Nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mahnt das Gedenken an die Männer und Frauen des 20. Juli zur Wachsamkeit: "Sie mahnen uns, wachsam zu sein und Rassismus und Nationalismus in all seinen Facetten entgegenzutreten." Das sagte sie bei einem feierlichen Gelöbnis von Bundeswehrsoldaten in Berlin.



Der Mut aller Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus müsse "uns auch heute leiten", ergänzte sie. Deren Entschlossenheit und Opfer seien eine bleibende Mahnung für alle.