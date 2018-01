Ein Verdächtiger sei in Gewahrsam. Der 20-jährige Alexis F. Junior aus Ohio soll sein Auto vorsätzlich in eine Gruppe von Menschen gesteuert haben, die friedlich gegen eine Kundgebung von rechtsextremen und teils rassistischen Gruppen in Charlottesville protestiert haben. Dabei wurde eine Frau getötet, 19 weitere Menschen wurden teils schwer verletzt. Zu einem möglichen Motiv äußerten sich die Ermittler bislang nicht.