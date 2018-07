Auch Deschamps war aufs Podium geklettert, um eine Eloge auf die Roten Teufel anzubringen. "Sie hatten schon vorher großes Potenzial. Aber jetzt sind sie sehr viel weiter gekommen." Dem Nationaltrainer der Équipe Tricolore ist nicht verborgen geblieben, dass sich die Machtverhältnisse in Fußball-Europa gerade verschieben. Der viel kleinere Nachbar mit seinen fast 11,4 Millionen Einwohnern gebärdet sich wie die aufmüpfigen Gallier im Asterix-Comic.



"Red Devils on a mission" prangt an den Scheiben am belgischen Mannschaftsbus, der am Montag auf die Krestowski-Insel in St. Petersburg rollte. Und geht es nach dem belgischen Willen, dann tourt das Gefährt bitte vom Mündungsarm der Newa auch noch nach Moskau, wo im Luschniki-Stadion am Sonntag das Finale stattfindet.